ЕСПЧ отклонил жалобу Медведчука как «явно необоснованную» 15 сентября, 21:52 Виктор Медведчук (Фото:Офис президента)

Европейский суд по правам человека отклонил как «явно необоснованную» жалобу народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, против которого в Украине расследуют ряд уголовных производств.

Об этом сообщает пресс-служба ЕСПЧ.

Согласно сообщению, суд отклонил жалобу Медведчука, поданную в июне 2021 года, в которой он заявлял о политической мотивации его уголовного преследования, грубом нарушении права на справедливый суд, отсутствии «обоснованного подозрения» в связи с его домашним арестом.

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ЕСПЧ прежде всего отметил, что уголовное производство против заявителя все еще находится на очень ранней стадии, поэтому его жалоба о нарушении права на справедливое судебное разбирательство является преждевременной.

Суд также отметил, что по поводу избрания домашнего ареста, на что жаловался Медведчук, украинские суды давали разъяснения, которые «не кажутся произвольными или необоснованными».

«В частности, ссылки на различные доказательства в материалах, предоставленных суду, демонстрируют, что подозрение в том, что заявитель мог совершить государственную измену (путем передачи военной тайны другому государству), основывалось на достаточных объективных элементах для рассмотрения как „обоснованное“ в значении, предусмотренном статьей 5 Конвенции (Европейской конвенции по правам человека — ред.)», — говорится в решении.

Суд считает, что домашний арест Медведчука базировался на «обоснованном подозрении» и был оправдан риском причинения вреда осуществлению правосудия в соответствии со статьей 5 Конвенции.

«У Суда (ЕСПЧ — ред.) нет оснований считать, что суды принимали решение без отсутствия на то правовых оснований или сомневаться в их беспристрастности», — говорится в решении.

14 сентября Лычаковский районный суд Львова продлил срок содержания под стражей подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука на 60 дней.

2 июня в суд направили обвинительный акт в отношении Виктора Медведчука по факту госизмены и покушения на расхищение национальных ценностей в оккупированном Крыму. Речь о «первом эпизоде» дела Медведчука, которое касается:

незаконной передачи российским спецслужбам данных о секретном подразделении ВСУ;

разработки антиукраинского проекта Промінь;

помощи РФ в незаконной добыче нефти и газа в Прикерченском регионе.

Еще одно дело, в котором фигурирует Медведчук, касается поставок угля со временно оккупированных территорий Донбасса в 2014—2015 годах. 23 мая СБУ распространила видео, на котором Медведчук дает показания против пятого президента Петра Порошенко, который тоже является фигурантом «угольного дела».

Подозреваемый в госизмене Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину — об этом стало известно 27 февраля. Супруга Медведчука Оксана Марченко накануне вторжения записывала видео из Москвы.



Сотрудники СБУ задержали политика 12 апреля, когда он, по данным правоохранителей, пытался покинуть страну, переодевшись в военную форму. Глава СБУ Иван Баканов заявил, что политику помогала ФСБ страны-агрессора.



16 апреля Лычаковский райсуд Львова изменил меру пресечения Медведчуку и отправил его под стражу без возможности залога.

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