ЕСПЧ обязал Украину выплатить по 22,6 тыс. евро четырем харьковчанам, пострадавшим во время защиты парка в 2010 году Вчера, 23:44 Цей матеріал також доступний українською Council of Europe / Flickr ЕСПЧ пришел к выводу, что украинские власти не смогли обеспечить мирный характер протестов Council of Europe / Flickr

Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить по 22,6 тыс. евро четверым харьковчанам, которые в 2010 году пострадали во время защиты парка культуры и отдыха им. Горького, где планировали вырубить деревья.

Соответствующее решение опубликовано на сайте суда по делу Чернега и другие против Украины.

В суд обратились 11 граждан Украины, проживающих в Харькове. Все они в мае, июне и июле 2010 года участвовали в акциях протеста против вырубки деревьев в парке имени Горького в Харькове. Деревья хотели вырубить, чтобы построить дорогу. Некоторые протестующие тогда были избиты, а около 30 задержаны подразделением Беркут.

По словам активистов, во время акций власти нарушили их права, в частности положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно запрета пыток, права на справедливый суд и права на мирные собрания.



Суд единогласно постановил, что имело место нарушение ст. 6 п. 1 Конвенции (право на справедливый суд), ст. 11 (право на мирные собрания), но не удовлетворил жалобу в части ст. 3 (о запрете пыток).

ЕСПЧ своим решением постановил, что Украина должна выплатить по 6 тыс. евро четырем из 11 истцов в качестве компенсации морального ущерба, а также еще по 16,6 тыс. евро компенсации этим четырем истцам за расходы при обращении в суд.