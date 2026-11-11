«Гарантии безопасности — это удары по НПЗ». Самусь комментирует итоги переговоров в Абу-Даби и рассказывает, почему весной РФ может ожидать катастрофа
Гарантии безопасности для Украины — это Силы обороны Украины; это касается как стратегической, так и долгосрочной перспективы — Самусь (Фото: REUTERS/Rula Rouhana)
Директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь в эфире Radio NV прокомментировал заявления украинской и российской сторон по итогам переговоров в Абу-Даби, а также то, с чем может столкнуться РФ уже весной.
Михаил Самусь
Что сказал [глава переговорной делегации РФ Владимир] Мединский? Оказывается, центральной темой была европейская система безопасности, архитектура безопасности, но «с европейцами мы не говорили». Зачем с ними говорить — мы же с американцами и так всё можем решить. Звучит просто феноменально.
Что касается вопросов неизбежного завершения войны до Нового года — того, что сказал представитель нашей делегации, — и гарантий безопасности: набор слов здесь просто отличный.