«Гарантии безопасности — это удары по НПЗ». Самусь комментирует итоги переговоров в Абу-Даби и рассказывает, почему весной РФ может ожидать катастрофа

11 ноября, 17:57
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Гарантии безопасности для Украины — это Силы обороны Украины; это касается как стратегической, так и долгосрочной перспективы — Самусь (Фото: REUTERS/Rula Rouhana)

Гарантии безопасности для Украины — это Силы обороны Украины; это касается как стратегической, так и долгосрочной перспективы — Самусь (Фото: REUTERS/Rula Rouhana)

Автор: Василий Пехньо

Директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь в эфире Radio NV прокомментировал заявления украинской и российской сторон по итогам переговоров в Абу-Даби, а также то, с чем может столкнуться РФ уже весной.

Михаил Самусь

Михаил Самусь

Директор New Geopolitics Research Network

Что сказал [глава переговорной делегации РФ Владимир] Мединский? Оказывается, центральной темой была европейская система безопасности, архитектура безопасности, но «с европейцами мы не говорили». Зачем с ними говорить — мы же с американцами и так всё можем решить. Звучит просто феноменально.

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Что касается вопросов неизбежного завершения войны до Нового года — того, что сказал представитель нашей делегации, — и гарантий безопасности: набор слов здесь просто отличный.

Теги:   Владимир Путин Война России против Украины Radio NV Владимир Мединский переговоры в Абу-Даби

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