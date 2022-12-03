В случае блэкаута в Украине плановые операции приостановят — Минздрав 3 декабря, 19:01 В случае длительного отключения света в Украине плановые операции приостановят (Фото:Минздрав/Telegram)

В Украине в случае продолжительного отключения света приостановят плановые госпитализации и операции в больницах, чтобы не перегружать заведения.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич в эфире национального телемарафона.

«На случай блэкаута готовы два уровня заведений, которые обеспечены критическими потребностями по генераторам. И мы видим даже, когда были несколько дней существенные перебои с энергопитанием, в нашей стране ни одно заведение здравоохранения не прекратило свою работу», — рассказала она.

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Карчевич подчеркнула, что «критическая сеть, в частности, учреждения, которые имеют договор с Национальной службой здравоохранения Украины и финансируются в том числе из государственного бюджета, продолжают свою работу».

По ее словам, к первому уровню заведений относятся те, кто должен работать бесперебойно, если будет отсутствовать исключительно энергопитание.

Второй уровень – заведения, которые будут работать в случае, если не будет и централизованного водоснабжения и отопления. В частности, речь идет о имеющих автономное отопление, уточнила Карчевич.

Также она проинформировала, что «и первый, и второй уровень заведений обеспечены базово критической потребностью по генераторам, так же потребностью по спутниковым станциям Starlink для того, чтобы была возможна связь и коммуникации в таких экстренных ситуациях».

Понятно, что с нашей стороны даны рекомендации. И если будет длительное отключение света, то плановые госпитализации, плановые операции будут приостановлены для того, чтобы не перегружать заведения. Будут приниматься только ургентные операции. Так же будет законсервирована часть временно неиспользуемых помещений. Но это мы говорим о крайних случаях, о крайних ситуациях. На сегодняшний день, как вы видели, проблем не было. Даже когда отсутствовало несколько дней энергоснабжения, заведения работали в штатном режиме», — сообщила Карчевич.