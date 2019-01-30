Если сейчас срочно не сделать операцию, он умрет: отец Павла Гриба рассказал о состоянии сына Вчера, 23:17 817 Цей матеріал також доступний українською Игорь Гриб/Facebook Павла Гриба незаконно удерживают в РФ Игорь Гриб/Facebook

Отец политзаключенного украинца Павла Гриба Игорь Гриб заявил, что если его сыну срочно не сделать операцию, он умрет.

Об этом сообщает Настоящее время.

“Перед тем, как Павла выкрали в 2017 году, он готовился к операции. Сейчас 2019 год. Более чем полтора года он находится за решеткой. Там, где его били, где над ним возмущались, там где постоянное психологическое давление, нечеловеческие условия. А я хочу всем напомнить, что он инвалид с детства. Если сейчас срочно не сделать операцию, он просто умрет", – сказал Игорь Гриб.

По словам Игоря Гриба, по анализам, которые сделаны российскими медиками, украинский профессор Василий Притуло, который Павла лечит с самого детства, сделал медицинское заключение относительно прогрессирования его болезни.

“У Павла сейчас появились новые болезни, как начальная стадия цирроза печени. Когда он вчера был у невропатолога, то невропатолог сказал, что у него есть симптомы болезни Альцгеймера. Жена сказала, что врач был шокирован состоянием его здоровья”, - сказал отец.

Ранее, Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что украинский политзаключенный Павел Гриб находится на грани жизни и смерти.

Напомним, что ЕСПЧ попросил РФ предоставить медицинские документы о текущем состоянии здоровья Гриба, лечении, которое было назначено врачами, и лечении, предоставленном во время содержания под стражей.

Павел Гриб страдает портальной гипертензией. Это синдром повышенного давления, который может вызвать внутреннее кровотечение. Он нуждается в ежедневном приеме специальных лекарств.

Украинец исчез в августе 2017 года в белорусском Гомеле. Позже его обнаружили в СИЗО в российском Краснодаре.



По версии обвинения, Гриб якобы склонял российскую школьницу Татьяну Ершову из Сочи изготовить и подорвать взрывчатку в школе. Девушка якобы не любила "учителей, учеников и всех россиян". Однако сам Павел заявил, что не признает обвинений и назвал дело сфабрикованным.

Северо-Кавказский окружной военный суд продлил на шесть месяцев арест Гриба - до 24 апреля 2019 года.