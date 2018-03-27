Если Савченко признают невменяемой, это не освободит ее от ответственности - Геращенко

Если после проведения психологической экспертизы Надежду Савченко признают невменяемым, это не освободит ее от ответственности, сообщил народный депутат Антон Геращенко в эфире телеканала ICTV.

"Я действительно считаю, что экспертиза необходима. И она будет назначена следователем однозначно, поскольку Савченко подозревается в особо тяжком преступлении... И если даже Надежда Савченко будет признана невменяемой, то это не освобождает ее. Просто она будет лишена свободы, но не будет осуждена как уголовный преступник. Но решать это должны эксперты, психологи, которые дадут оценку ее действиям", - сказал он.

Как считает Геращенко, с Савченко работали российские психологи и хорошо "накачивали" информацией и через нее влияли на Украину.

Он объяснил свою точку зрения на примере своего разговора с ней о "законе Савченко". По словам Геращенко, она говорила, что будучи в российском заключении во время перевозки в автозаке ей постоянно рассказывали, что президент РФ Владимир Путин собирается принять такой же закон в России. А через некоторое время этот закон принимается у нас.

Ранее Юрий Луценко заявил, что ГПУ изучает вероятные контакты Рубана и Савченко с Медведчуком.