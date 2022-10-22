«Трусы, бьющие по гражданским людям». Если россияне выключат нам свет, мы найдем их по запаху — Зеленский 22 октября, 20:10 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска бьют по энергетической инфраструктуре Украины, потому что ничего не могут добиться на поле боя.



Об этом он сказал в интервью канадским телеканалам CTV и CBC.

«Главная миссия России на сегодня — они бьют по нашей энергетической системе, их задача, чтобы люди остались без света. Они террористы. Не думаю, что сейчас время шутить, но я хотел бы сказать, что им кажется, если они нам выключат свет, то мы их не найдем. Мы их найдем, знаете почему? Потому что они трусы, они на поле боя ничего не могут сделать, они бьют по гражданским людям. Поэтому мы найдем их по запаху», — отметил президент Украины.



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Утром 22 октября Россия атаковала инфраструктуру Украины. Вражеским ударам подверглись объекты энергетической и критической инфраструктуры Волынской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Запорожской, Одесской и Николаевской областей;

