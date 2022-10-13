«Пойдут далеко, насколько смогут». ВСУ пойдут на Россию, если Путин нажмет ядерную кнопку — юрист-международник 13 октября, 12:35 Эксклюзив НВ ВСУ (Фото:Генеральный штаб ВСУ/facebook)

Юрист-международник Иван Лозовой в эфире Радио НВ рассказал, что может удержать российского диктатора Владимира Путина от применения ядерного оружия.

Мы должны готовить батальонно-тактические группы, особенно в Черниговской и Сумской областях. <...> И должны заявить: в случае, если Путин нажмет ядерную кнопку, наши войска пойдут на Россию, будут уничтожать там все военные объекты, инфраструктуру и пойдут так далеко, насколько смогут дойти. Для Путина это может стать сдерживающим фактором", — заявил Лозовой.

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По мнению Лозового, анонсированное генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом оснащение Украины мощной противовоздушной обороной является наиболее эффективным сдерживающим фактором для Путина.

В то же время, по словам эксперта, коррупция в российской армии сейчас лучший союзник Украины, а назначение генерала Сергея Суровикина главнокомандующим ВС РФ в Украине может усилить ядерную угрозу.

Лозовой предполагает, что в случае продления контрнаступления ВСУ весной 2023 года вероятность применения Путиным ядерного оружия будет составлять 50%.

«[Суровикин] руководил операциями российских войск в Сирии, где истреблялось фактически все, что не принадлежало российским союзникам. <…> И там Суровикина называли „генерал Армагеддон“. И Армагеддон — это то, чего мы можем ожидать в некоторой степени, если будет применено ядерное оружие. Это тот человек, который подходит Путину для того, чтобы запустить против Украины ядерное оружие», — констатирует Лозовой.