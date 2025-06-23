Всеволод Дорофеев, инструктор по такмеду и домедицинской помощи медбатальона Госпитальеры, советует, что человеку брать с собой в коридор во время российских воздушных атак.

Дорофеев рекомендует всегда брать с собой в коридор или в другое убежище в квартире по правилу двух стен аптечку с турникетом, бандажом и бинтами для тампонирования, фонарик, свисток, бутылку воды и павербанк. «Это может помочь в том случае, когда человек находится под поврежденными конструкциями, но у него сохраняется возможность двигаться», — говорит инструктор.

Если человек оказался под завалами здания, ему обязательно нужно дать знать о себе спасательной команде. По словам эксперта, оповестить сотрудников ГСЧС можно разными способами — голосом, свистком или фонариком. «Человек может стучать по стене, по какому-то металлическому элементу, в частности батареям и так далее», — уточняет он.

В то же время в подобных ситуациях также стоит по максимуму беречь собственные силы, то есть не пытаться кричать непрерывно, а подавать сигналы время от времени.

«Если человек понимает, что поисковые работы ведутся в непосредственной близости от него, он слышит крики или рацию работников ГСЧС, то ему следует дать о себе знать», — добавляет Дорофеев.

Инструктор предостерегает: человек под завалами должен двигаться осторожно, чтобы не вызвать дополнительный обвал конструкций. Именно поэтому спасатели не советуют тем, кто попал в беду, самостоятельно разбирать завалы вокруг себя.

Также Дорофеев предупреждает о рисках использования спичек и зажигалок: повреждения здания могли вызвать утечку газа, что приведет к взрыву и пожару.