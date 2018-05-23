Если нужно работать всю ночь. Супрун дала рекомендации, как улучшить эффект от кофе

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Самое важное следить за количеством и временем потребления кофе
Фото: Pixabay

Самое важное следить за количеством и временем потребления кофе

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун поделилась рекомендациями Европейского ведомства по безопасности пищевых продуктов относительно употребления кофе.

По ее словам, для получения положительных эффектов от этого напитка, необходимо в первую очередь следить за количеством и временем потребления.

"Европейское ведомство по безопасности пищевых продуктов (European Food Safety Authority) в 2015 году официально рекомендовало потреблять не более 400 мг кофеина в день, и не превышать дозу 200 мг за один раз. В одном американо - 154 мг кофеина, а в одном эспрессо - 77 мг", - рассказала и.о. министра.

При этом она отмечает, что универсального совета быть не может, и каждый человек имеет собственную чувствительность к кофеину.

Кроме этого, есть генетическая предрасположенность чувствовать тревожность из-за потребления кофеина, а у заядлых кофеманов может развиться нечувствительность к его действию.

"Не стоит пить кофе вообще или не превышать дозу более 1-2 чашки в день, если после нее у вас ощутимо ускоряется сердцебиение, потеют ладони, возникает боль в желудке или печени, ухудшается сон и возникает чувство тревоги", - советует Супрун.

Ограничить употребление кофе следует также беременным, пожилым людям, лицам с гипертонией, проблемами желудочно-кишечного тракта, нарушениями сна и в состоянии сильного стресса.

В то же время Супрун предупреждает, что если вы прекратили пить кофе, то можете испытывать головную боль, усталость и стать раздражительными.

Такие симптомы являются следствием того, что мозг слишком привык к кофе, и стал более склонным к торможению, чем к возбуждению.

"Кофеин действует как стимулятор нервной системы. Он блокирует аденозиновые рецепторы, которые тормозят возбуждения по мере того, как мы устаем. Есть кофе - возбуждению нервной системы ничто не мешает. Но чем больше мы привыкаем к кофе, тем больше имеем аденозиновых рецепторов. И тем труднее их все заблокировать кофеином - кофе "не действует", - предостерегает руководитель МОЗ.

При этом неприятные постефекты через некоторое время после отказа от кофе исчезают.

"Если вам нужно работать всю ночь, то попробуйте выпить кофе и сразу подремать 15-20 минут. Отдых уменьшит количество аденозиновых рецепторов в мозге, и кофе будет проще вас взбодрить, не причинив вреда", - добавила Супрун.

Напомним, ранее Супрун объяснила, как подписать декларацию с семейным врачом.

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