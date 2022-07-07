«Освободить Украину, потом — Беларусь». Силы режима Лукашенко в случае нападения будет уничтожать полк Калиновского — интервью с командиром 7 июля, 22:25 Эксклюзив НВ Командир полка имени Кастуся Калиновского Денис Прохоров (Фото:Батальён Кастуся Каліноўскага — DE/Telegram)

Денис Прохоров с позывным Кит — командир полка имени Кастуся Калиновского. В него входят белорусские добровольцы, присоединившиеся к украинской борьбе с российской агрессией.

Радио НВ узнало у Дениса, когда он решил бороться за Украину, что уже увидел на этой войне и почему, в случае наступления сил диктатора Александра Лукашенко, его полк хочет первым вступить в бой.

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— Полк имени Калиновского состоит из белорусских добровольцев. Когда вы поняли, что Россия тоже ваш враг? Что вы видели на этой войне?

— Я приехал в Украину в конце 2014 года все с той же миссией — стоять на защите Украины и свободы Украины. Для меня лично, как для белоруса, это прямая связь и со свободой Беларуси. У нас сейчас в полку негласное кредо: Вызволять Беларусь через вызволение Украины. И никак иначе не получится, потому что смерть путинского режима сейчас лежит сначала только через свободу Украины, а потом мы уже будем думать как-то в сторону Беларуси.

Сейчас это вторая фаза полномасштабной войны уже, совершенно отличающаяся от того, что было ранее. Фаза жесткая, с большими потерями. И за все то время с 2014 года ЗСУ показали, что они не сидели сложа руки, они готовились и мы можем видеть, насколько сильно дают по зубам Вооруженные силы Украины российским агрессорам. И это не может не радовать, это поднимает боевой дух.

Наши же ребята, белорусы, едут сюда с единственной целью: освободить Украину и дальше в надеждах освобождать Беларусь от режима Лукашенко.

— Кажется, что в своей массе белорусы не видят, что россияне являются их врагами. Можно ли говорить о том, что белорусы готовы воспринимать их как врагов? Если это не так, почему?

— Естественно, не все. Всегда есть процент тех людей, которые не видят картину целиком. Однако большинство тех, кто ощутил, что режим Лукашенко напрямую связан с российским режимом, с режимом Путина…

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