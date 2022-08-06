Если бы Украина получила HIMARS раньше, трагедии в Мариуполе могло бы и не быть — посол Польши 6 августа, 15:38 Бартош Цихоцкий (Фото:Посольство Республики Польша в Киеве / Ambasada RP w Kijowie/Facebook)

ВСУ не допустили бы трагедию в Мариуполе, если бы на тот момент имели ракетные системы HIMARS.

Об этом заявил посол Польши в Киеве Бартош Цихоцкий в интервью Polska Times.

«Мы прекрасно понимаем, что если бы HIMARS дошел до Украины раньше, мариупольской трагедии могло и не случиться. Украинцы просто стояли в 100 километрах от этого города, их разделяла равнинная местность, они не могли сдвинуть линию фронта и были вынуждены безучастно наблюдать за трагедией своих товарищей», — сказал посол.

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Цихоцкий также заявил, что не сомневается в победе Украины, если не произойдет «какого-то непонятного поворота», который заставит Запад отказаться от поддержки Киева.

В то же время дипломат отметил, что победа Украины — это вопрос времени, масштабов разрушений и жертв.

«Мы должны спросить себя, будем ли мы наблюдать за тем, как Украина истекает кровью, в конце концов побеждает, а затем восстанавливается в течение десятилетий, что также приведет к долгосрочному состоянию нестабильности возле наших границ. Или мы сейчас приложим еще больше усилий, ускорим эту победу и, в результате, сократим период восстановления», — подчеркнул он.

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