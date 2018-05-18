Если бы референдум по вступлению в НАТО и ЕС состоялся сегодня. Как голосуют украинцы - опрос

Такое значительное количество украинцев поддерживает вступление в ЕС впервые за 2,5 года проведения опроса

Почти половина украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО и почти 60% - членство в Европейском союзе. Такие данные экспресс-опроса, проведенного Институтом анализа и прогнозирования. О преждевременном "референдуме" - в сюжете Радио НВ.

Сообщается, что таким образом респонденты ответили на вопрос, как бы они голосовали, если бы референдум по вступлению в НАТО и ЕС состоялся в ближайшие дни.

Опрос проводился с 3 по 15 мая 2018 во всех областях Украины, за исключением временно неподконтрольных территорий.

Сдерживающими факторами по поддержке НАТО остается советское наследие

В исследовании приняли участие более 2 тыс. респондентов. Метод получения информации: индивидуальное интервью по месту жительства респондента "с глазу на глаз".

Такое большое количество украинцев поддерживает вступление в НАТО и ЕС впервые за 2,5 года проведения опроса. Об этом рассказал директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лисничий. Он добавил, что аналогичные исследования институт проводит ежеквартально. Лисничий прогнозирует, что эта динамика будет идти на увеличение. По его мнению, сдерживающими факторами в поддержке НАТО остаются советское наследие и тот факт, что украинцы устали от войны на Востоке. Лисничий подчеркнул, что противников Североатлантического альянса больше всего на Востоке и Юге страны, а также их немало в Центральной Украине.

Со временем все больше украинцев высказываются за присоединение к ЕС, отметил руководитель аналитической группы Социопрогноз Михаил Пересунько.

Украинцы в большинстве своем поддерживают вступление и в НАТО, и в Евросоюз

Вместе с тем он обратил внимание, что большинство украинцев стремится к развитию Украины так называемым "своим путем", а развитие государства в рамках евроинтеграционных процессов поддерживает меньше наших сограждан.

В конце апреля глава Пентагона Джеймс Маттис заявил, что ведомство хочет нарастить военный контингент в Польше. Он пояснил, что Польша турбированная присутствием российских военных в своих границ.

Напомним, в феврале 43% украинский поддержали бы вступление страны в НАТО и 52% опрошенных выступили бы за вступление в Евросоюз.