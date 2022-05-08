Если бы все города так же стойко держали оборону, враг бы точно не дошел за четыре дня из Крыма до Мариуполя — командир Азова 8 мая, 15:13 Цей матеріал також доступний українською Командир полка Азов Денис Прокопенко (Фото:Скриншот с видео АЗОВ — Мариуполь / Telegram)

Командир полка Азов Денис Прокопенко уверен, что блокады Мариуполя можно было бы не допустить, если бы все города «стойко держали оборону и давали бой».

Война России против Украины — главные события 8 мая

Об этом он рассказал Украинской Правде.

«Если бы все города, начиная с Геническа, Мелитополя и Бердянска, так же стойко держали оборону и давали бой противнику. Тогда бы он точно не дошел за четыре дня из Крыма в Мариуполь. Поскольку этого не произошло, мы оказались в окружении», — сказал Прокопенко.

Видео дня

По его словам, противник фактически без сопротивления преодолел достаточно большой километраж.

"Практически без боев, маршем он прошел из Крыма и оказался на западных окраинах города Мариуполь", - сказал командир Азова.

Мариуполь остается заблокированным российскими оккупантами уже более двух месяцев. Защитники Мариуполя продолжают удерживать оборону на окруженном заводе Азовсталь. Действия российских военных вызвали в Мариуполе масштабную гуманитарную катастрофу. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь. В результате там погибли более 20 тысяч жителей.

С 1 по 7 мая с завода Азовсталь в Мариуполе удалось эвакуировать всех женщин, детей и пожилых людей. Во время эвакуации россияне убили троих украинских военных, которые помогали гражданам покинуть территорию завода.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.