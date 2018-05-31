Если Бабченко подаст запрос, то получит украинское гражданство - Геращенко

Народный депутат Украины Антон Геращенко заявил о том, что если российский журналист Аркадий Бабченко подаст запрос на получение украинского гражданства, то получит его.

"Это тот случай, когда нужно спрашивать у него. Я уверен, что если Аркадий Бабченко обратится в органы государственной миграционной службы или же к президенту Украины, то он и его семья получит такое гражданство. Но для этого нужно его обращение", - заявил Геращенко.

Он отметил, что гражданство может быть предоставлено в случае прямого обращения к президенту Украины, передает 112.

"Есть механизм, когда президент Украины имеет право по закону давать в исключительных случаях своим указом гражданство безо всяких там проживаний в Украине родственников. Это делается одномоментно", - заявил нардеп.

Ранее генеральный секретарь международной правозащитной организации Репортеры без границ Кристоф Делор назвал спецоперацию СБУ "новым шагом в информационной войне".

Напомним, 30 мая СБУ официально рассекретила информацию о предотвращении покушения на убийство российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко. Днем ранее полиция сообщила об убийстве Бабченко в подъезде своего дома в Киеве.

Сотрудники СБУ задержали организатора "убийства" Бабченко. По информации следствия, завербованный россиянами гражданин Украины "Г" предложил бывшему участнику АТО за $30 тыс. убить Бабченко.

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Аркадий Бабченко - российский военный журналист, издатель журнала Искусство войны. В 2017 году оппозиционный к российским властям Бабченко покинул Россию и переехал сначала в Чехию, а потом в Украину.

Все подробности об "убийстве" журналиста Бабченко читайте в спецтеме НВ.