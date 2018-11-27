Эскалация в Азовском море: украинским рыбакам порекомендовали вернуться в порты

Министерство аграрной политики и продовольствия порекомендовало украинским морякам вернуться в порты из-за обострения ситуации в Азовском море.

Об этом сообщил первый заместитель министра профильного ведомства Максим Мартынюк.

"Азовское море генерирует большую часть улова и это требует сохранения стабильного и понятного режима рыболовства в его водах. По состоянию на вчера рыбакам было рекомендовано в качестве меры предосторожности вернуться в порт", - сказал он.

Мартынюк уточнил, что никаких юридических или фактических ограничений к ним не применялось. При этом степень риска, которому могут подвергаться рыбаки, не определена.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира. В итоге все три корабля были захвачены Россией, 24 украинских моряка попали в плен. В то же время Москва возлагает вину за инцидент на украинскую сторону, обвиняя корабли ВМС Украины "в незаконном пересечении границы".

В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков.

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Действия России осудили многие иностранные дипломаты и страны Запада, включая МИД Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, службу внешних связей ЕС, НАТО.

27 ноября над моряками начнется суд.

Из-за действий РФ в Украине Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в приграничных с РФ областях.

Депутаты приняли обновленный документ с предложениями президента Петра Порошенко о сокращении срока действия военного положения до 30 суток и ограничении территории. В частности, согласно решению, военное положение вводится в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинско-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей: в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой, Запорожской областях и внутренних водах Азовского моря.

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать