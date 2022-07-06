«Очень мощный ударный кулак». Военный эксперт рассказал, как Украине за короткое время развернуть эскадрилью F-16 6 июля, 09:33 Истребители F-16 в небе над Данией, 19 июня (Фото:Ritzau Scanpix/Henning Baggervia REUTERS)

Агиль Рустамзаде, офицер вооруженных сил Азербайджана и военный аналитик, в интервью журналистке Елене Трибушной рассказал, как Украине за короткое время развернуть эскадрилью F-16.

«Чтоб один истребитель взлетел, над ним работает около 10−15 специальных автомобилей — один топливо заливает, другой электричеством питает, третий воздухом снабжает. Все эти машины надо менять. На аэродроме есть технические средства, которые обеспечивают взлет, посадку, выдачу информации для выполнения полета — это тоже надо менять. Надо менять покрытие взлетно-посадочной полосы», — рассказал он.

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По словам Рустамзаде, можно значительно ускорить подготовку для вылетов самолетов F-16, если использовать гражданские аэродромы.

«Я думаю, что это можно сделать в течении 1−2−3 месяца. Есть компании, которые занимаются обеспечением полетов таких самолетов как F15, F16, то есть переучивают водителей специальных автомобилей, находят технический состав, инженерный. Вам нужно будет переучить летный состав в течении 3−4 месяцев», — объяснил эксперт.

Также он предположил, что F-16 могли бы ограниченно использовать инфраструктуру Польши.

«У них продолжительность полета до трех часов. С ограничениями, но можно будет использовать гражданский аэропорт, например, в Киеве, чтобы развернуть эскадрилью и начать использовать. Эскадрилья F16, где каждый самолет будет брать по три ракеты дальностью 250 км — 36 самолётов взлетает, там около 100 ракет дальностью 250 км — и вы получите очень мощный ударный кулак», подытожил эксперт.

По словам Рустамзаде, «при желании обеих сторон» Украина могла бы в течение трех месяцев развернуть эскадрилью F-16 на базе гражданского аэропорта и в течение как минимум шести месяцев — на базе военного аэропорта.

5 апреля стало известно, что США продадут Болгарии восемь истребителей F-16 для повышения безопасности страны в условиях войны в Украине.

Ранее Болгария, располагающая советскими самолетами Миг-29 и Су-25, рассматривала возможность передать часть из них Украине в случае получения более новой техники. Речь шла о 16 Миг-29 и 14 Су-25.

Известно, что у стран НАТО, в число которых входит и Болгария, есть разрешение на отправку самолетов Киеву. Об этом в начале марта заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен.

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