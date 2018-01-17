Еще в трех областях из-за снегопадов ограничили движение грузовиков

В связи с сильными снегопадами в Одесской, Черкасской и Черниговской областях ограничили движение большегрузного и крупногабаритного транспорта.

В Национальной полиции сообщили, что в Черкасской области запрещено движение грузовиков с 20-00 17 января, в Одесской области - с 00-00 18 января.

Служба автомобильных дорог в Черниговской области сообщила, что с 20-00 17 января вводится ограничение движения грузового транспорта по территории Черниговской области по национальной автомобильной дороге государственного значения Н-07 Киев - Сумы - Юнаковка (на г. Курск).

Срок действия ограничения - на период осложнения погодных условий.

Ранее НВ сообщало, что в связи с ухудшением погодных условий в Киевской области и Киеве введен временный запрет на проезд грузового транспорта.