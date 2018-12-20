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Еще в одной области Украины запретили публично использовать русскоязычный культурный продукт

Сегодня, 21:00
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Запрет будет действовать до полного прекращения оккупации

Фото: pixabay.com

Волынский областной совет ввел мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта, пишет издание Волынские новости.

Запрет будет действовать до полного прекращения оккупации территории Украины.

Решение приняли для избежания эскалации напряженности в обществе и недопущения разжигания межнациональной розни; для защиты украинского информационного пространства от гибридных воздействий государства-агрессора и преодоления последствий длительной языковой русификации; принимая во внимание многочисленные обращения патриотических и ветеранских общественных организаций.

В Житомирской области установили мораторий на "русскоязычный культурный продукт"
Во Львовской области ввели мораторий на русскоязычный культурный продукт

Теги:   Волынь Культура Россия

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