Еще одно доказательство в иске против России. Как отреагирует Международный суд на список присутствующих на Донбассе иностранцев-боевиков

На Востоке Украины воевали несколько сотен иностранцев-боевиков, среди них были сербы

Украина передала в Международный уголовный суд списки установленных иностранцев, воевавших на стороне России на Донбассе, сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос. Об этом - в сюжете Радио НВ.

По его данным, на Востоке Украины воевали несколько сотен иностранцев-боевиков.

В Сербии вынесли несколько судебных приговоров наемникам, которые воевали на Донбассе

Речь идет о сербах, итальянцах, испанцах и албанцах. Небольшие группировки по 10-15 человек работали на Россию за соответствующее вознаграждение.

"Наемничество на территории суверенных государств карается законом всех государств, откуда они приехали. Мы почему-то не слышим массовых процессов против этих лиц, хотя есть незаконно привлеченные военные. Двойные стандарты, применяемые иногда в Украине, очень обидно поражают душу", - отметил Матиос.

Накануне министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что в Сербии вынесли несколько судебных приговоров наемникам, воевавшим на Донбассе. Над вопросом выявления иностранных бойцов и доказательств их вины работают и дальше. Мировое сообщество требует больше доказательной базы.

Иск

16 января 2017 МИД Украины подал иск в Международный суд ООН в Гааге о нарушении Россией Конвенции ООН по противодействию финансированию терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации. Украина требовала от РФ прекращения финансирования незаконных вооруженных формирований на Донбассе и восстановление деятельности Меджлиса в оккупированном Крыму.

Суд обязал РФ прекратить дискриминацию крымских татар и гарантировать доступность образования на украинском

Суд ООН признал недостаточными доказательства финансирования РФ терроризма на Востоке Украины. Однако обязал Россию прекратить дискриминацию крымских татар. Суд указал, что Россия должна воздержаться от ограничений возможностей крымских татар сохранить свои институты. За это решение проголосовало 13 судей, против - трое.

Единогласно приняли решение, согласно которому РФ должна гарантировать доступность образования на украинском языке. Недавно Международный суд ООН требовал отчитаться о выполнении решения по Меджлису.

Дополнительный пакет доказательств полезен в целом для принятия решения в пользу Украины. Но это вряд ли ускорит процесс рассмотрения самого дела в суде, сказал юрист-международник адвокатской и юридической фирмы еПраво Виталий Власюк. Он добавил, что решение сербского суда также могут принять во внимание. "Хорошо, что мы это сделали. Это доказательство. Дополнительный источник права для установления источника права", - сказал Власюк.

Предварительно Служба безопасности Украины сообщала, что на стороне боевиков воюет почти 300 граждан Сербии. По данным СБУ, некоторые из них являются членами российской частной военной компании Вагнера. Вся информация была передана сербским спецслужбам.

Чешское издание Respekt ранее сообщало, что в Чехии предъявлены обвинения по меньшей мере одному гражданину в участии в войне на Донбассе на стороне незаконных вооруженных формирований.