Еще одна область Украины будет вывешивать флаги ОУН рядом с государственным

Флаг ОУН 20 февраля в Тернополе на День памяти Героев Небесной Сотни

На голосовании 27 марта Областной совет Хмельницкой области поддержала проект решения Об использовании красно-черного флага национально-освободительной борьбы украинского народа на территории области.

Об этом сообщил местный портал Є.

Таким образом Хмельницкая область стала еще одной областью, которая будет вывешивать на государственных ведомствах флаги ОУН.

Облсовет Хмельницкой области поддержал решение о флаге ОУН. Фото: Артема Баландина / ye.ua

Как заявил председатель облсовета Михаил Загородный, он дает поручение подготовить обращение в Украинский институт национальной памяти, который должен предоставить перечень памятных дат, связанных с выдающимися событиями и фигурами национально-освободительной борьбы.

В своем решении облсовет предусмотрел обращение к парламенту с предложением признать красно-черный флаг как боевое знамя национально-освободительной борьбы народа на законодательном уровне.

Напомним, сначала Львовская область и Львов, а потом Тернополь, Киев и Житомирская область поддержали инициативу о вывешивании вместе с государственным флагов ОУН во время знаменательных дат. Власти Киева определила 13 дат, когда вывешивать красно-черные флаги.