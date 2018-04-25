Еще один украинский город признал котов частью экосистемы

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В Днепре решили, что коты ловят грызунов, а потому полезны городу (на фото - кот-талисман Тигр из Днепропетровской ОГА)
Фото: Радио Свобода

В Днепре решили, что коты ловят грызунов, а потому полезны городу (на фото - кот-талисман Тигр из Днепропетровской ОГА)

Городской совет Днепра признал бездомных котов частью экосистемы города.

Это решение запрещает коммунальным службам отлавливать бездомных мышеловов, кроме как для лечения, стерилизации, вакцинации или передачи новым хозяевам.

Считается, что кошки будут осуществлять естественную дератизацию, и поэтому они должны иметь свободный доступ к подвалам и чердакам.

Отныне коммунальные жилищные предприятия должны не только следить за надлежащим состоянием подвалов и чердаков, но и предотвращать изоляцию четырелапых. Придерживаться этих норм рекомендуется и жилищным кооперативам и объединениям домовладельцев.

Такое решение депутаты поддержали большинством голосов после соответствующей петиции жителей.

Напомним, в Одессе запретили вылавливать уличных котов, а Киев и Ровно также работают над признанием котов частью экосистемы города.

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