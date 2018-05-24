Еще один город будет вывешивать красно-черный флаг на праздники

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География флага ОУН расширяется
Фото: ternopoliany.te.ua

География флага ОУН расширяется

В Полтаве по меньшей мере семь раз в год на государственных зданиях и коммунальных учреждениях одновременно с государственным будут поднимать красно-черный флаг ОУН.

Соответствующее решение городской совет принял 24 мая, сообщает телеканал Ltava.

В частности, флаг будут поднимать в такие дни: 1 января - день рождения председателя Провода ОУН - Степана Бандеры, 9 марта - день рождения Тараса Шевченко, четвертое воскресенье мая - Праздник Героев, 23-24 августа - День флага и День Независимости Украины, 14 октября - день защитника Украины, день создания УПА, 21 ноября - день Достоинства и Свободы.

Напомним, ранее аналогичные решения принял Тернополь, Киев, Львов и ряд ОГА.

 

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