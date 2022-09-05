СБУ собрала доказательства военных преступлений еще двух генералов РФ 5 сентября, 09:59 Обвинительный акт против Эседулли Абачева и Александра Чайко уже направлен в суд (Фото:СБУ)

Украинские правоохранители собрала доказательства военных преступлений еще двух российских генералов.

Как сообщили в понедельник, 5 сентября, в СБУ, речь идет о командующем восточным военным округом РФ генерал-полковнике Александре Чайко и генерал-майоре Эседулли Абачеве, который руководит 2-го армейским корпусом так называемой «народной милиции ЛНР».

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Первый из них принимал непосредственное участие в планировании, подготовке и вторжении российских войск на северном направлении.

Возглавляя оккупационную группировку «восток», он непосредственно руководил подразделениями, пытавшимися захватить Киев.

Чтобы обезопасить себя от ударов во время контрнаступления ВСУ, он обустроил свой штаб в захваченном детском саду в поселке Здвижовка Бучанского района.

Что касается Абачева, то в начале полномасштабного вторжения он был подчинен 12-му командованию резерва южного военного округа РФ, командуя действиями захватчиков на восточном направлении.

В частности, задокументировано его участие в боевых действиях против украинских войск в районах Северодонецка, Лисичанска, Кременной, Рубежного и других населенных пунктов Луганской области.

За совершение военных преступлений решением высшего руководства РФ Абачеву было присвоено звание «героя».

Обвинительный акт в отношении российских генералов уже направлен в суд.

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