СБУ собрала доказательства военных преступлений еще двух генералов РФ
Обвинительный акт против Эседулли Абачева и Александра Чайко уже направлен в суд (Фото:СБУ)
Украинские правоохранители собрала доказательства военных преступлений еще двух российских генералов.
Как сообщили в понедельник, 5 сентября, в СБУ, речь идет о командующем восточным военным округом РФ генерал-полковнике Александре Чайко и генерал-майоре Эседулли Абачеве, который руководит 2-го армейским корпусом так называемой «народной милиции ЛНР».
Первый из них принимал непосредственное участие в планировании, подготовке и вторжении российских войск на северном направлении.
Возглавляя оккупационную группировку «восток», он непосредственно руководил подразделениями, пытавшимися захватить Киев.
Чтобы обезопасить себя от ударов во время контрнаступления ВСУ, он
Что касается Абачева, то в начале полномасштабного вторжения он был подчинен 12-му командованию резерва южного военного округа РФ, командуя действиями захватчиков на восточном направлении.
В частности, задокументировано его участие в боевых действиях против украинских войск в районах Северодонецка, Лисичанска, Кременной, Рубежного и других населенных пунктов Луганской области.
За совершение военных преступлений решением высшего руководства РФ Абачеву было присвоено звание «героя».
Обвинительный акт в отношении российских генералов уже направлен в суд.
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