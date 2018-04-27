Еще две области будет охранять полицейский спецназ КОРД

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К концу лета КОРД появится в Винницкой и Черниговской областях
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К концу лета КОРД появится в Винницкой и Черниговской областях

Спецподразделения полиции КОРД (Корпус оперативно-внезапной действия) Национальной полиции появятся еще в Черниговской и Винницкой областях.

Об этом во время выпуска спецназовцев на полигоне в Киевской области заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает 5 канал.

Сейчас в КОРД уже служат 485 спецназовцев, а по всей стране их должно быть более 600. Укомплектовать весь отряд обещают уже к концу лета.

В руководстве МВД обещают полностью обеспечить бойцов формой и современными техническими средствами. В частности, ожидается прибытие 250 современных винтовок, а посол США в Украине Мария Йованович передала одному из подразделений сертификаты на 44 автомобиля.

Ранее в подразделении корпуса оперативно-внезапной действия (КОРД) Национальной полиции появился воздушный спецназ.

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