Еще две области будет охранять полицейский спецназ КОРД

К концу лета КОРД появится в Винницкой и Черниговской областях

Спецподразделения полиции КОРД (Корпус оперативно-внезапной действия) Национальной полиции появятся еще в Черниговской и Винницкой областях.

Об этом во время выпуска спецназовцев на полигоне в Киевской области заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает 5 канал.

Сейчас в КОРД уже служат 485 спецназовцев, а по всей стране их должно быть более 600. Укомплектовать весь отряд обещают уже к концу лета.

В руководстве МВД обещают полностью обеспечить бойцов формой и современными техническими средствами. В частности, ожидается прибытие 250 современных винтовок, а посол США в Украине Мария Йованович передала одному из подразделений сертификаты на 44 автомобиля.

Ранее в подразделении корпуса оперативно-внезапной действия (КОРД) Национальной полиции появился воздушный спецназ.