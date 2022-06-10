Два российских генерала убиты в Херсонской области, еще одного полковника подорвали партизаны — Арестович 10 июня, 23:32 Цей матеріал також доступний українською Алексей Арестович (Фото:Офис президента)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в пятницу, 10 июня, заявил, что защитники Украины уничтожили двух российских генералов в Херсонской области.

«Старая Збурьевка, Херсонская область. Десятки убитых и раненых, накрытие [артиллерией], в том числе там погибло два генерала — один армейский и один ФСБ-шный, причем тот, который отвечал за организацию „референдума“ в Херсонской области», — сказал Арестович в эфире Фейгин Live.



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По словам советника главы ОП, фамилии убитых генералов пока не известны.

Также Арестович сообщил, что украинские партизаны в Херсонской области в пятницу «взорвали УАЗик с российским полковником и еще тремя военнослужащими».

В начале мая газета The New York Times сообщала, что в Украине убиты уже 12 российских генералов. Бывший главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис говорил, что не видел такого количества убитых генералов во время войны за всю современную историю.

Бои за Херсонскую область: как фермеры и бывшие военные воюют в одной из самых горячих точек https://www.youtube.com/embed/F4HP8I4SII

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