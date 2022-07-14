«Тесное сотрудничество». ЕС поможет с поиском виновных в ракетном ударе по Виннице

14 июля, 16:44
Последствия вражеского обстрела Винницы (Фото:ГСЧС)

Последствия вражеского обстрела Винницы (Фото:ГСЧС)

Европейский союз поможет Украине с поиском виновных в ракетном ударе по Виннице и привлечением их к ответственности.

Об этом сообщил глава представительства Европейского союза в Украине Матти Маасикас.

Он подчеркнул, что сегодняшний удар РФ по Виннице — еще один акт все более частых нападений оккупантов на гражданское население.

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«Сегодняшний ракетный удар по центру Винницы — еще один акт все более частых нападений России на гражданское население Украины. Все эти преступления будут тщательно расследованы, а виновные — привлечены к ответственности. ЕС тесно сотрудничает с украинскими властями по этому вопросу», — отметил он.

В четверг, 14 июля, Россия нанесла серию ракетных ударов по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города.

https://www.youtube.com/watch?v=6yMWODeHwGs

По состоянию на 16:41 известно, что в результате российского удара по Виннице:

  • погибло 21 человек (в том числе три ребенка),
  • 52 человека (в том числе четыре ребенка) госпитализированы,
  • из них 34 человека в тяжелом состоянии,
  • повреждены 55 зданий,
  • 40 автомобилей.

В Воздушных силах уточнили, что ракетный удар наносился крылатыми ракетами Калибр с подводной лодки в акватории Черного моря.

https://www.youtube.com/embed/UxpxVzA7Ns4
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Евросоюз Российская агрессия Винница Украина-ЕС Военное преступление Военные преступления Военные преступления РФ Война России против Украины

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