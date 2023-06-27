ЕС будет продвигать украинскую формулу мира — Боррель

27 июня, 02:39
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Жозеп Борель (Фото:www.flickr.com/Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperació)

Жозеп Борель (Фото:www.flickr.com/Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperació)

Совет министров Европейского Союза по иностранным делам поддержал предложенную Украиной формулу мира. Там заявили, что будут ее продвигать.

Об этом заявил верховный представитель ЕС Жозеп Боррель.

Во время пресс-конференции в Люксембурге Боррель сказал, что Европейский Союз будет продолжать глобальные контакты с целью поиска длительного мира для Украины в соответствии с принципами Хартии ООН.

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«Мы подтвердили поддержку мирной формулы, предложенной Украиной, и ищем как можно более широкой поддержки для нее. Это будет большая работа для Европейской службы, а также для меня, чтобы добиться поддержки для Украины по всему миру, поддержки для справедливого, честного и длительного мира», — отметил Боррель.

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Он добавил, что в рамках военной миссии ЕС для Украины 24 тысяч украинских военных уже прошли тренировки, а в целом Евросоюз стремится подготовить 30 тысяч военнослужащих.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Евросоюз Война в Украине Жозеп Боррель Формула мира

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