Есть «простые» граждане. ЕС не сможет ввести полный запрет на выдачу виз россиянам — Еврокомиссия 28 июля, 17:38 Флаг Евросоюза (Фото:8268513 / pixabay)

Европейский союз не сможет ввести полный запрет на выдачу виз гражданам Российской Федерации. Такой шаг не отвечает визовой политике ЕС.

Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

Как сообщили в Еврокомиссии в ответе на запрос издания, санкции против России направлены конкретно на правительство и экономическую элиту. Цель этих ограничений — не допустить финансирования агрессивной войны в Украине. Сами же санкции не направлены против «простых» россиян.

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«Всегда есть группы людей, которым должны быть выданы визы, такие как гуманитарные лица, члены семьи, журналисты и диссиденты», — говорится в ответе ЕК.

В то же время Еврокомиссия не сообщила, поднимался ли вообще такой вопрос, но сослалась на конфиденциальность обсуждений.

Издание отмечает, что в Финляндии продолжается дискуссия об ограничении выдачи туристических виз россиянам. Поскольку граждан раздражает, что они продолжают ехать в Финляндию и Европу в то время, как Россия находится в состоянии войны с Украиной.

Также сообщается, что Хельсинки рассматривают возможность ограничения выдачи туристических виз, в частности, путем ограничений в приеме заявок и более частых отказов.

28 июля Эстония решила ограничить возможности граждан России ходатайствовать о временном виде на жительство или визах с целью учебы в стране.

С 1 июля граждане Российской Федерации не могут попасть на территории Украины без получения визы. В Госпогранслужбе отмечали, что наличие визы не гарантирует россиянам беспрепятственный въезд.

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