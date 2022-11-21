ЕС не готов принять новых членов, в том числе и Украину — премьер Португалии 21 ноября, 20:57 Флаг Евросоюза (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Евросоюз находится в условиях, когда его расширение за счет новых членов невозможно даже с учетом обещаний, данных таким странам, как Украина.

Об этом заявил премьер-министр Португалии Антониу Кошта, сообщает CNN.

«У ЕС есть очень четкие критерии для вступления новых государств-членов, но, к сожалению, у него нет критериев собственной способности приветствовать эти новые государства-члены», — сказал Коста.

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По его словам, с нынешней институциональной структурой, с нынешней бюджетной архитектурой Европейский союз не в состоянии оправдать ожидания, которые он создает для новых потенциальных членов, и Украины в том числе.

21 ноября президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны поддержать заявки Украины на вступление в НАТО и Евросоюз.

15 ноября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова защищать восточный фланг НАТО, хотя еще и не находится в Альянсе.

10 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что членство Украины в Североатлантическом альянсе является справедливым, поскольку украинские силы находятся на том же уровне, что и в странах НАТО.

6 октября Зеленский заявил, что заявкой на вступление в НАТО Украина «дает пас» Альянсу и призывает союзников продемонстрировать, что они не боятся страны-агрессора России.

Владимир Зеленский 30 сентября заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Документ подписали президент, а также премьер Денис Шмыгаль и глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, перед подачей заявки Украина проводила консультации с Альянсом.

2 октября президенты девяти стран НАТО (Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши, Румынии и Словакии) призвали «существенно увеличить военную помощь Украине» и поддержали ее членство в Альянсе.

В Офисе президента 4 октября сообщили, что генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг получил заявку Украины. Теперь ее будут рассматривать на уровне послов государств-членов в Брюсселе.

