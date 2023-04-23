После контрнаступления Украину начнут подталкивать к «горькому компромиссу» с РФ — The Guardian 23 апреля, 16:07 Украину начнут подталкивать к перемирию (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Заместитель редактора The Guardian Саймон Тисдалл опубликовал статью, в которой предполагает, что после контрнаступления ВСУ ситуация на поле боя и союзники подтолкнут Украину к перемирию и заморозке боевых действий.



В своей статье Тисдалл допускает, что контрнаступление будет успешным, но многочисленные российские войска сохранят частичный контроль над оккупированными Донбассом и Крымом, «окопавшись за минными полями, танковыми ловушками и зубами дракона».

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В таком случае союзники Украины на фоне огромных разрушений, больших российских потерь, критической нехватки украинской живой силы, оружия и техники начнут давить на Киев для прекращения огня «путемпереговоров или длительном перемирии». Также более настойчиво «в игру вступит Китай».

Тисдалл предполагает, что Россия согласится на прекращение боевых действий, Украина сохранит «примерно 85% своих территорий», а диктатор Владимир Путин останется у власти. Российские террористы прекратят ракетные обстрелы, начнется восстановление и возвращение беженцев, но возвращение всех территорий придется отложить.



В таком случае, говорится в статье, США и Евросоюз смогут заявить, что «суверенная независимость демократической Украины и мировой порядок, основанный на правилах, спасены». В то же время, Польша и страны восточной Европы будут иметь другое мнение. Также может быть замедлено движение Украины в НАТО и ЕС.

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«Если этот сценарий или что-то похожее на него реализуется в течение следующего года, многие украинцы неизбежно почувствуют себя преданными. Обещание президента США Джо Байдена „сделать все возможное“, чтобы дать отпор России, останется невыполненным. Путин останется у власти, несмотря на многочисленные жестокие преступления. Однако нравится нам это или нет, но такой результат кажется наиболее вероятным», — пишет Тисдалл.