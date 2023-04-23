После контрнаступления Украину начнут подталкивать к «горькому компромиссу» с РФ — The Guardian

23 апреля, 16:07
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Украину начнут подталкивать к перемирию (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Украину начнут подталкивать к перемирию (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Заместитель редактора The Guardian Саймон Тисдалл опубликовал статью, в которой предполагает, что после контрнаступления ВСУ ситуация на поле боя и союзники подтолкнут Украину к перемирию и заморозке боевых действий.

В своей статье Тисдалл допускает, что контрнаступление будет успешным, но многочисленные российские войска сохранят частичный контроль над оккупированными Донбассом и Крымом, «окопавшись за минными полями, танковыми ловушками и зубами дракона».

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В таком случае союзники Украины на фоне огромных разрушений, больших российских потерь, критической нехватки украинской живой силы, оружия и техники начнут давить на Киев для прекращения огня «путемпереговоров или длительном перемирии». Также более настойчиво «в игру вступит Китай».

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Тисдалл предполагает, что Россия согласится на прекращение боевых действий, Украина сохранит «примерно 85% своих территорий», а диктатор Владимир Путин останется у власти. Российские террористы прекратят ракетные обстрелы, начнется восстановление и возвращение беженцев, но возвращение всех территорий придется отложить.

В таком случае, говорится в статье, США и Евросоюз смогут заявить, что «суверенная независимость демократической Украины и мировой порядок, основанный на правилах, спасены». В то же время, Польша и страны восточной Европы будут иметь другое мнение. Также может быть замедлено движение Украины в НАТО и ЕС.

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«Если этот сценарий или что-то похожее на него реализуется в течение следующего года, многие украинцы неизбежно почувствуют себя преданными. Обещание президента США Джо Байдена „сделать все возможное“, чтобы дать отпор России, останется невыполненным. Путин останется у власти, несмотря на многочисленные жестокие преступления. Однако нравится нам это или нет, но такой результат кажется наиболее вероятным», — пишет Тисдалл.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Россия Евросоюз НАТО Война в Украине Контрнаступление Перемирие Война России против Украины

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