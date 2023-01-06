Украина получит больше оружия от США, Великобритании, Франции и Германии — Ермак

6 января, 01:49
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Украинские военные ведут огонь по российским оккупантам (Фото:REUTERS/Shannon Stapleton)

Украинские военные ведут огонь по российским оккупантам (Фото:REUTERS/Shannon Stapleton)

Глава Офиса президента Андрей Ермак заверил, что поставки оружия от стран-партнеров Украины будут возрастать в будущем.

"Украина получает и получит действительно большую помощь от США, Германии, Франции и Великобритании. Эта поддержка поможет нам вернуть все наши территории. Границы 1991 года – наша цель", – заявил Ермак.

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5 января глава Офиса президента Андрей Ермак провел переговоры с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

Ермак сообщил представителю администрации Джо Байдену об актуальной ситуации на фронте и возможных действиях врага в ближайшие месяцы.

Он подчеркнул, что важно и дальше поддерживать Украину, закрывая ее оборонные нужды.

Ермак также отметил важность создания действенного воздушного щита для Украины, чтобы отразить атаки войск РФ на энергетическую систему.

https://www.youtube.com/watch?v=OkIsG9wKq6s
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Великобритания Германия Франция Вооружение Поставки оружия Война в Украине Андрей Ермак Война России против Украины

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