Россияне нанесли ракетный авиаудар по Авдеевке, разрушив несколько многоэтажек
Российским авиаударом снесена половина многоэтажки (Фото:Андрей Ермак/Telegram)
Днем в воскресенье, 26 марта, российские оккупанты нанесли ракетный авиаудар по многоэтажным жилым домам в Авдеевке Донецкой области.
Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о многочисленных разрушениях в результате атаки. К счастью, предварительно, никто не пострадал.
Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что в результате обстрелов Донецкой области за прошедшие сутки погибли два человека.