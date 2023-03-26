Россияне нанесли ракетный авиаудар по Авдеевке, разрушив несколько многоэтажек 26 марта, 14:47 Российским авиаударом снесена половина многоэтажки (Фото:Андрей Ермак/Telegram)

Днем в воскресенье, 26 марта, российские оккупанты нанесли ракетный авиаудар по многоэтажным жилым домам в Авдеевке Донецкой области.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о многочисленных разрушениях в результате атаки. К счастью, предварительно, никто не пострадал.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что в результате обстрелов Донецкой области за прошедшие сутки погибли два человека.

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