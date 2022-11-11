«Бег с препятствиями». Российская армия покидает поле боя в режиме триатлона — Ермак

11 ноября, 12:00
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Российский танк (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Российский танк (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Российская армия покидает поле боя в режиме триатлона, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в пятницу, 11 ноября.

"Российская армия покидает поле боя в режиме триатлона: бег с препятствиями, прыжки в ширину, плавание", - написал он в Twitter.

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https://twitter.com/AndriyYermak/status/1590998818262503424

На сегодняшний день Силы обороны освободили уже целый ряд городов и сел на южном направлении, в том числе Снигиревку, Брускинское, 

Видео дня

Борозенское и Киселевку в около 15 километрах от Херсона.При этом деоккупация продолжается и останавливаться ВСУ не собираются.

В связи с успешными контрнаступательными действиями украинской армии минобороны РФ было вынуждено объявить об отступлении своей группировки в Херсонской области на левый берег Днепра.

Такое решение вызвало резкое недовольство среди россиян, разочаровшихся в руководстве страны, которое привело к столь позорному итогу.

При этом противник также несет огромные потери в районе Сватово, в связи с чем на границу с Украиной начали съезжаться десятки жен и матерей мобилизованны россиян, которые требуют вернуть выживших домой.

https://www.youtube.com/watch?v=zuVgzCSrha4
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Херсон Андрей Ермак Война России против Украины

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