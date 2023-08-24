Украина «близка к победе» — Ермак 24 августа, 09:21 Андрей Ермак (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина «близка к победе».

«Давайте не будем забывать, что когда-то нам давали три дня [на то, чтобы выстоять при российском вторжении], потом несколько месяцев. А сейчас прошло полтора года, и мы не только защищаемся, но и освобождаем свою территорию», — сказал он в интервью DW.

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По его словам, «никто не знает, как долго продлится этот период, но мы уже прошли большой путь».



«Мне кажется, что мы близки к победе», — добавил он.

Ермак заявил, что Киев не успокоится до тех пор, пока «последний сантиметр украинской земли» не будет отвоеван у россиян.

«Нет ничего, чего бы мы желали больше, чем победы и возвращения мира на нашу землю», — сказал он.

Глава Офиса президента отверг идею о том, что можно сидеть за столом переговоров с Москвой, пока ее войска продолжают оккупировать какую-либо часть Украины.

«Наша позиция ясна, она всем известна: пока российские войска находятся на нашей территории, ни о каких переговорах не может быть и речи», — сказал он.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

В Генштабе подтвердили успех ВСУ в направлении Работино, заявив, что бойцы закрепляются на достигнутых рубежах. Они продолжают наступать на Мелитопольском направлении.

16 августа Минобороны сообщило об освобождении Урожайного. Всего в июне Силы обороны отвоевали девять населенных пунктов на юге и востоке Украины, в июле — Старомайорское.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские защитники «шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперед».



Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.



По данным Financial Times, Украина сменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и добиваются ощутимых результатов.