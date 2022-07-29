«Продолжают убивать». Ермак назвал удар РФ по колонии в Еленовке циничным и подлым преступлением

29 июля, 17:45
Андрей Ермак (Фото:www.president.gov.ua)

Андрей Ермак (Фото:www.president.gov.ua)

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что удар РФ по колонии в Еленовке, в которой находились бойцы Азова — это циничное и подлое преступление.

«Россияне нанесли ракетный удар по колонии в Еленовке, где, как сообщают, содержались украинские военнопленные. Циническое и подлое преступление, которое войдет в историю под названием "Еленовский теракт", - написал он в Twitter.

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По его словам, «палачи продолжают убивать украинский народ».

https://twitter.com/AndriyYermak/status/1553016296085782529

«Гражданские или военнопленные, россиянам безразлично, кого они убивают. Для них важно само убийство — и постоянное вранье, чтобы скрыть доказательства», — написал он.

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Ермак заявил, что необходимость определения РФ государством-спонсором терроризма назрела давно.

НВ
Фото: НВ

«Это нужно сделать как можно скорее. Россияне должны быть наказаны за каждое преступление, которое они совершают против человечности. Дайте Украине ATACMS», – написал он.

Генштаб заявил, что российские войска осуществили прицельный умышленный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в населенном пункте Еленовка, Донецкой области, где содержались в том числе и украинские пленные бойцы Азова.

Российские оккупанты обвинили ВСУ в «ударе с HIMARS по колонии», в результате чего погибли 53 украинских военнопленных.

В Еленовке расположена колония № 120, где войска РФ удерживают в плену украинских защитников, в том числе бойцов полка Азов.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Оленовка Андрей Ермак Война России против Украины

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