«Еще очень много работы». Ермак назвал главные задачи Украины в войне с Россией 29 октября, 16:46 Андрей Ермак (Фото:Прессслужба ОП)

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что главной целью Украины в войне, которую развязала РФ, является освобождение всех украинских территорий от оккупантов и выход на границы 1991 года.

Об этом он написал в Telegram

Среди других задач, которые выделяет глава ОП:

Санкционная изоляция России; разрушение экономики агрессора;

Освобождение всех наших пленных;



Гарантии безопасности для Украины и дальнейшее вступление в НАТО;



Членство в ЕС;



Международный трибунал над российскими военными преступниками. Обеспечение ответственности россиян и компенсации украинцам за все преступления и геноцид, которые будут распространяться на несколько российских поколений.



Историческая справедливость. Развенчание и забвение российских исторических мифов относительно Украины и нашего народа. Распространение величественной украинской истории и правды о мелкой российской…



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«У нас еще очень много работы. Значительно больше… Но мы все сделаем вместе», – подчеркнул Ермак.

