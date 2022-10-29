«Еще очень много работы». Ермак назвал главные задачи Украины в войне с Россией

29 октября, 16:46
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Андрей Ермак (Фото:Прессслужба ОП)

Андрей Ермак (Фото:Прессслужба ОП)

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что главной целью Украины в войне, которую развязала РФ, является освобождение всех украинских территорий от оккупантов и выход на границы 1991 года.

Об этом он написал в Telegram

Среди других задач, которые выделяет глава ОП:

  • Санкционная изоляция России; разрушение экономики агрессора;
  • Освобождение всех наших пленных;
  • Гарантии безопасности для Украины и дальнейшее вступление в НАТО;
  • Членство в ЕС;
  • Международный трибунал над российскими военными преступниками. Обеспечение ответственности россиян и компенсации украинцам за все преступления и геноцид, которые будут распространяться на несколько российских поколений.
  • Историческая справедливость. Развенчание и забвение российских исторических мифов относительно Украины и нашего народа. Распространение величественной украинской истории и правды о мелкой российской…

Видео дня

«У нас еще очень много работы. Значительно больше… Но мы все сделаем вместе», – подчеркнул Ермак.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Украина Андрей Ермак Война России против Украины

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