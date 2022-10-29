«Еще очень много работы». Ермак назвал главные задачи Украины в войне с Россией
Андрей Ермак (Фото:Прессслужба ОП)
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что главной целью Украины в войне, которую развязала РФ, является освобождение всех украинских территорий от оккупантов и выход на границы 1991 года.
Об этом он написал в Telegram
Среди других задач, которые выделяет глава ОП:
- Санкционная изоляция России; разрушение экономики агрессора;
- Освобождение всех наших пленных;
- Гарантии безопасности для Украины и дальнейшее вступление в НАТО;
- Членство в ЕС;
- Международный трибунал над российскими военными преступниками. Обеспечение ответственности россиян и компенсации украинцам за все преступления и геноцид, которые будут распространяться на несколько российских поколений.
- Историческая справедливость. Развенчание и забвение российских исторических мифов относительно Украины и нашего народа. Распространение величественной украинской истории и правды о мелкой российской…
«У нас еще очень много работы. Значительно больше… Но мы все сделаем вместе», – подчеркнул Ермак.