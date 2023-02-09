Не точно, а «похоже». Ермак изменил свое заявление о передаче самолетов и дальнобойном оружии 9 февраля, 16:13 Андрій Єрмак поменял свое сообщение (Фото:Andriy Yermak/Twitter)

Глава Офиса президента Андрей Ермак изменил свое сообщение в социальных сетях, в котором ранее сообщил о том, что «вопрос дальнобойного оружия и самолетов решен».

Теперь Ермак утверждает, что «вопрос, похоже, может быть решен».

Перед этим президент Владимир Зеленский выступил перед Европарламентом, а также на саммите ЕС. Глава Европейского парламента Роберта Мецола призвала рассмотреть возможность предоставления Украине истребителей и дальнобойного оружия.

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Ермак рассказал, что во время выступления Зеленский подробно остановился на санкциях против Росатома. Украине их уже ввела — «дальше шаг за ЕС». По его словам, большинство поддерживают антироссийские санкции и трибунал над российскими военными преступниками. Также на повестке дня — использование замороженных активов россиян в интересах Украины.

8 февраля Зеленский посетил с неанонсированным визитом Британию. По итогам визита Лондон заявил, что будет готовить украинских пилотов и морпехов, ввел новые персональные санкции против ряда россиян и ряда российских предприятий. Сунак также заверил, что Великобритания будет поддерживать Украину до победы над РФ, а Зеленский подтвердил договоренность о «сильный оборонительный пакет от Великобритании», включающий дальнобойное оружие.