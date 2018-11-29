Эрдоган заявил о возможном посредничестве с решением конфликта в Керченском проливе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным возможное посредничестве Турции в решении конфликта, возникшего в Керченском проливе.
Он добавил, что обсуждение проблемы продолжится во время саммита G20, передает Интерфакс-Украина.
"В ходе беседы с господином Путиным этот вопрос обсуждался, в том числе обсуждался и вопрос о нашей роли как посредника", - заявил Эрдоган.
Ранее Эрдоган провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, и рассказал подробности переговоров с Порошенко и Путиным.
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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории.
28 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал закон об утверждении указа О введении военного положения в Украине.
Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих.
Военное положение: текст документа
Военное положение в Украине: все, что нужно знать
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