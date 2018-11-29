Эрдоган заявил о возможном посредничестве с решением конфликта в Керченском проливе

Эрдоган заявил, что переговоры о событиях в Керченском проливе продолжатся на саммите Большой двадцатки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным возможное посредничестве Турции в решении конфликта, возникшего в Керченском проливе.

Он добавил, что обсуждение проблемы продолжится во время саммита G20, передает Интерфакс-Украина.

"В ходе беседы с господином Путиным этот вопрос обсуждался, в том числе обсуждался и вопрос о нашей роли как посредника", - заявил Эрдоган.

Ранее Эрдоган провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, и рассказал подробности переговоров с Порошенко и Путиным.

Смотрите также

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории.

28 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал закон об утверждении указа О введении военного положения в Украине.

Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих.

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать