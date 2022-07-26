Мы этого не хотели, но это произошло. Эрдоган прокомментировал российский удар по порту в Одессе 26 июля, 06:46 Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:Presidential Press Office/Handout via REUTERS)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал ракетный удар российских оккупантов по порту в Одессе, который произошел на следующий день после подписания договора по экспорту украинского зерна.

Об этом сообщает TRT Haber.

Президент Турции отметил, что провал сделки «обернется против всех нас».

«Видим, насколько щепетилен все еще процесс в связи с атакой на порт Одессы в субботу. Мы этого не хотели, но это произошло. Ожидаем, что каждый будет выполнять свою часть сделки. Ее провал обернется против нас всех», — заявил Эрдоган.

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23 июля Россия атаковала Одесский морской порт ракетами Калибр. Две из них попали в объекты инфраструктуры, еще две — сбили силы ПВО.

В МИД Украины назвали обстрел Россией порта в Одессе «плевком Путина в лицо Антониу Гутерришу и Реджепу Эрдогану». По словам спикера ведомства Олега Николенко, стране-агрессору понадобилось менее 24 часов, чтобы нарушить договоренности.

22 июля Украина подписала договор с Турцией и ООН о разблокировке экспорта украинского зерна через порты в Черном море. Зеркальный договор с Турцией и ООН подписала Россия.

Соглашение касается экспорта из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный. Контроль за портами останется за украинской стороной; никакие суда, кроме тех, которые будут обеспечивать экспорт зерна и связанной продукции, не смогут войти в порты.

Сразу после атаки на порт российская сторона утверждала, что не имеет никакого отношения к ракетному удару по Одесскому порту и «подробно изучает этот вопрос».

Однако впоследствии в МИД агрессора все-таки признали, что ударили по Одесскому морскому порту, но соврали о якобы уничтожении «объекта» его «военной инфраструктуры».

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