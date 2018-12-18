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Эпохальное значение. Филарет впервые публично высказался о создании Православной церкви Украины

Сегодня, 17:58
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Филарет поблагодарил Вселенского патриарха Варфоломея за "большое мужество"

Фото: пресс-служба президента

Патриарх Филарет заявил, что создание единой Православной церкви Украины имеет для страны "эпохальное значение".

Об этом он сказал во время совместной молебны с президентом Петром Порошенко в храме Воздвижения честного Креста в Тернополе.

Таким образом Филарет впервые публично прокомментировал итоги Объединительного собора в Софии Киевской, во время которого главой новообразованной украинской церкви был избран митрополит Епифаний.

"Мы достигли образования в Украине единой Украинской православной автокефальной церкви. Этот акт имеет эпохальное значение… Мы боролись, нас побеждали, мы достигали и нашу победу отвергали. А сегодня мы имеем признанную Украинскую автокефальную церковь", - сказал священнослужитель

В связи с этим он поблагодарил за предпринятые усилия в этом направлении президента и Вселенского патриарха Варфоломея, который, по его словам, "проявил большое мужество".

"Благодаря созданию единой Украинской православной церкви мы заложили прочную основу для нашего Украинского государства. Это означает, что Украинское государство есть и будет, потому что мы, как поется в Гимне - душу и тело положим за нашу свободу. Достаточно нам неволи. Мы хотим жить в свободе, демократично, служить своему народу", - добавил Филарет.

Ранее сообщалось, что, несмотря на протесты РПЦ и подконтрольного ей Московского патриархата 15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятеля единой Украинской православной церкви. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). 

Теперь ожидается, что 6 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей вручит ему томос об автокефалии.

Теги:   Автокефалия Украинская православная церковь Филарет

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Сегодня, 17:58

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Эпохальное значение. Филарет впервые публично высказался о создании Православной церкви Украины

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