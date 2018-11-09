Епископат УПЦ МП намерен провести встречу с Порошенко - СМИ

Епископы Украинской православной церкви Московского патриархата планируют 13 ноября провести встречу с президентом Петром Порошенко, сообщает Украинская правда.

Намерение епископата встретиться с Порошенко подтвердил изданию митрополит УПЦ МП Александр (Драбинко), ссылаясь на сообщение канцелярии Киевской митрополии.

В анонсе указано, что встреча должна состояться в актовом зале Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры во вторник в 14.00.

"Участие всех епархиальных и викарных архиереев Украинской православной церкви является обязательным", - говорится в объявлении.

В то же время митрополит Александр, не знает, будет ли присутствовать на встрече глава УПЦ МП, митрополит Онуфрий.

В канцелярии Киевской митрополии информацию о грядущей встрече епископата с президентом отказались комментировать. Также пока не смогли официально подтвердить или опровергнуть встречу и в Администрации президента.

Ранее президент Украины Порошенко заявил, что РПЦ, как и ВС РФ, нечего делать в Украине.

"Дорогие мои, вам здесь нечего делать. Нечего делать вашей церкви, нечего делать вашим Вооруженным силам, нечего делать вашему вооружению. Домой, в Россию", - заявил Порошенко, обращаясь к властям РФ.

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Как Россия пытается помешать созданию Украинской автокефальной церкви