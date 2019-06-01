Епископ ПЦУ обвиняет Филарета в расколе и «бунтарстве»
Епископ ПЦУ Адриан (Кулик) заявил, что почетный патриарх Филарет созывает киевских священников «для принятия присяги на верность УПЦ КП».
Об этом он написал в своем Facebook.
«Мне звонят священники — настоятели Киевских храмов, которые до сих пор (формально) под руководством бывшего Киевского митрополита Филарета (Почетного Патриарха), с вопросом: «Владыка Филарет созывает всех священников Киева к себе на Пушкинскую, 36 в понедельник на 11:00. Он будет требовать (шантаж/запугивания/угрозы) от нас, чтобы мы подписали присягу на верность УПЦ КП и ему персонально как патриарху КП. Что нам делать?» — написал церковнослужитель, добавив, что Филарет уже «отделился от ПЦУ».
Он призвал священников принимать решения самостоятельно или «идти за компанию с профессиональным раскольником и бунтарем, который не справился с собственными пороками властолюбия и гордыни, не прислушался к голосу соборного разума Церкви, путем раскола и разрушения УПЦ/ПЦУ, ради удовлетворения своих властных амбиций».
Филарет заявил, что не будет выполнять условия томоса об автокефалии, предоставленного Вселенским патриархатом.
14 мая Филарет обнародовал обращение, в котором объявил, что Киевский патриархат продолжает существовать, а он остается действующим патриархом.
Также Филарет добавил, что Епифаний нарушает договоренности, достигнутые на Объединительном соборе 15 декабря, что привело к двоевластию в ПЦУ.
По его словам, Епифаний должен нести ответственность за внешнее представительство церкви, а патриарх — за внутреннее церковную жизнь в Украине.
Позже он уточнил, что договоренность носила устный характер и письменно не зафиксирована.
Почетный патриарх также недоволен греческим уставом ПЦУ и заявил о намерении созвать собор и внести в него изменения. По мнению Филарета, статус митрополии не соответствует реальному весу ПЦУ.
Митрополит Киевский Епифаний опроверг наличие договоренностей с Филаретом о разделении власти в ПЦУ.
Собеседники ВВС Україна в Константинополе назвали все обвинения Филарета ложью.
Большинство епископов ПЦУ склонны поддержать митрополита Епифания и текущее положение дел в церкви.
Добавим, что 24 мая состоится Синод ПЦУ, на котором, вполне возможно, будет обсуждаться последние заявления Филарета.