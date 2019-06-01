Епископ ПЦУ обвиняет Филарета в расколе и «бунтарстве» Вчера, 22:47 Цей матеріал також доступний українською cerkva.info Патриарх Филарет cerkva.info

Епископ ПЦУ Адриан (Кулик) заявил, что почетный патриарх Филарет созывает киевских священников «для принятия присяги на верность УПЦ КП».

Об этом он написал в своем Facebook.



«Мне звонят священники — настоятели Киевских храмов, которые до сих пор (формально) под руководством бывшего Киевского митрополита Филарета (Почетного Патриарха), с вопросом: «Владыка Филарет созывает всех священников Киева к себе на Пушкинскую, 36 в понедельник на 11:00. Он будет требовать (шантаж/запугивания/угрозы) от нас, чтобы мы подписали присягу на верность УПЦ КП и ему персонально как патриарху КП. Что нам делать?» — написал церковнослужитель, добавив, что Филарет уже «отделился от ПЦУ».

Он призвал священников принимать решения самостоятельно или «идти за компанию с профессиональным раскольником и бунтарем, который не справился с собственными пороками властолюбия и гордыни, не прислушался к голосу соборного разума Церкви, путем раскола и разрушения УПЦ/ПЦУ, ради удовлетворения своих властных амбиций».

Филарет заявил, что не будет выполнять условия томоса об автокефалии, предоставленного Вселенским патриархатом.

14 мая Филарет обнародовал обращение, в котором объявил, что Киевский патриархат продолжает существовать, а он остается действующим патриархом.

Также Филарет добавил, что Епифаний нарушает договоренности, достигнутые на Объединительном соборе 15 декабря, что привело к двоевластию в ПЦУ.

По его словам, Епифаний должен нести ответственность за внешнее представительство церкви, а патриарх — за внутреннее церковную жизнь в Украине.

Позже он уточнил, что договоренность носила устный характер и письменно не зафиксирована.

Почетный патриарх также недоволен греческим уставом ПЦУ и заявил о намерении созвать собор и внести в него изменения. По мнению Филарета, статус митрополии не соответствует реальному весу ПЦУ.

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Митрополит Киевский Епифаний опроверг наличие договоренностей с Филаретом о разделении власти в ПЦУ.

Собеседники ВВС Україна в Константинополе назвали все обвинения Филарета ложью.

Большинство епископов ПЦУ склонны поддержать митрополита Епифания и текущее положение дел в церкви.

Добавим, что 24 мая состоится Синод ПЦУ, на котором, вполне возможно, будет обсуждаться последние заявления Филарета.