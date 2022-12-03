«Пройдем этот путь». Епифаний заверил, что в Киево-Печерской Лавре будет звучать украинская молитва 3 декабря, 02:51 Киево-Печерская Лавра (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что 2 декабря сделан весомый шаг для возвращения «украинской молитвы» в Киево-Печерскую Лавру.



"Сегодня мы заложили один из краеугольных камней в прочную основу Поместной церкви, сделали весомый шаг для возвращения украинской молитвы в нашу национальную святыню - Печерскую Лавру", - заявил Епифаний.

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Он подчеркнул, что многие вопросы еще "действительно нуждаются в ответах и решениях". В то же время, 2 декабря "Украинская Лавра действительно приобрела субъектность".

"Мирно, спокойно, уверенно мы пройдем этот путь. И в святыне нашего народа наконец-то зазвучит ежедневная молитва на родном языке - за победу, за справедливый мир, за изгнание российских агрессоров и за добро для Украины", - заявил Епифаний.

2 декабря заместитель председателя управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря сообщил, что Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру (мужской монастырь) зарегистрировали как монастырь в составе ПЦУ.

Он напомнил, что в мае 2022 года синод ПЦУ принял решение о создании мужского монастыря с названием Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра в составе ПЦУ и попросил Кабинет министров выделить один из храмов в верхней части Лавры для богослужений.

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний обращался к премьер-министру и просил передать один из храмов на территории Киево-Печерской лавры ПЦУ.

Зоря позже уточнил, что сейчас юридический адрес монастыря Киево-Печерской лавры ПЦУ — тот же, что и у Феодосиевского монастыря ПЦУ напротив Лавры.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко подчеркнул, что новость о регистрации Свято-Успенской Киево-Печерской лавры как монастыря в составе ПЦУ не связана с ситуацией вокруг Лавры в целом и не означает, что священников УПЦ (МП) будут откуда-то выселяться.

По словам министра, речь идет не о передаче Киево-Печерской лавры, а о регистрации юридического лица в монастыре, которым пользуется ПЦУ и расположен на территории Верхней Лавры. Нижнюю Лавру при Януковиче бессрочно передали в аренду УПЦ.

