Решение о службе Епифания в Киево-Печерской лавре на Рождество исходит из Офиса президента — религиовед 6 января, 14:21 7 января в Успенском соборе Киево-Печерской лавры впервые состоится рождественская служба ПЦУ (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Религиовед Людмила Филиппович в интервью Радио NV рассказала, что решение о рождественской службе главы Православной церкви Украины митрополита Епифания в Успенском соборе Киево-Печерской лавры исходит из Офиса президента.

«Даже ПЦУ и ее верующие приятно удивлены принятым решением, которое исходит, как я знаю, из Офиса президента. А озвучило это решение своим распоряжением Министерство культуры», — сказала Филиппович в эфире Радио NV.

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Она добавила, что не видела самого решения, но знает, что на него «положительно отреагировала одна часть украинского общества, давно выступавшая за необходимость освобождения Лавры от, как они говорили, московской церкви», и отрицательно — УПЦ МП, «поскольку она считает, что таким образом запрещают веру в Украине, уничтожают церковь, их церковь, разумеется».

Также религиовед высказала мнение, что это решение исходит от самого президента Украины Владимира Зеленского.

В конце декабря наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел записал обращение к президенту Владимиру Зеленскому и заявил, что с 1 января 2023 года у УПЦ (МП) истекает срок аренды Успенского собора и Трапезной церкви на территории Лавры. Он просил главу государства не принимать решения об окончании аренды.

Позже глава Министерства культуры и информполитики Александр Ткаченко сказал, что ведомство будет рекомендовать не продлевать соглашение об аренде.

1 декабря СНБО поручил Госслужбе по этнополитике и свободе совести провести экспертизу устава об управлении УПЦ на наличие связи с московским патриархатом, а также внести на рассмотрение правительства законопроект о том, что в Украине не могут действовать религиозные организации, «аффилированные с центрами влияния в РФ».

СБУ проводит проверки в монастырях УПЦ (МП) по всей Украине. Во многих случаях спецслужба сообщает о найденных антиукраинской литературе и символике.

4 января прессслужба ПЦУ сообщила, что получила разрешение на проведение рождественской службы в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Спикер УПЦ (МП) Климент заявил, что узнал о богослужении Епифания с сайта ПЦУ. По его словам, УПЦ (МП) не планировала проводить рождественскую службу в Успенском соборе, потому что «музей Киево-Печерской лавры закрыл доступ для верующих в Верхнюю лавру».

