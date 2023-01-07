«Это историческое событие». Как киевляне отреагировали на первое рождественское богослужение ПЦУ в Киево-Печерской лавре — видео

7 января, 17:31
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Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний впервые провел рождественскую службу в Успенском соборе (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний впервые провел рождественскую службу в Успенском соборе (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

Рождество 7 января 2023 стало историческим днем для украинской религиозной жизни. В этот день предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний впервые провел рождественскую службу в Успенском соборе — главном соборном храме Киево-Печерской лавры, которым десятилетиями пользовалась УПЦ Московского патриархата.

Киевляне, пришедшие послушать праздничное богослужение, поделились эмоциями с NV.

https://www.youtube.com/watch?v=kmigag8l_E8&ab_channel=%D0%9D%D0%92
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7 января впервые в истории митрополит ПЦУ Епифаний совершил рождественскую литургию в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. На службу пришло настолько много людей, что некоторым не хватило места внутри Успенского собора. За богослужением следило 3000 правоохранителей.

Видео дня

В Госэтнополитике считают, что ПЦУ сможет проводить богослужения в Киево-Печерской лавре и после рождественской службы в Успенском соборе.

О том, что служба ПЦУ будет проводиться в главном соборном храме Киево-Печерской лавры, сообщили 4 января.

Этому предшествовало то, что с 1 января заповедник Киево-Печерская лавра приостановил соглашения с УПЦ МП об аренде Успенского собора и Трапезной церкви на территории Верхней Лавры.

Однако в УПЦ (МП) заявили, что имеют право дальше пользоваться храмами Киево-Печерской лавры, и подали в суд.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Киево-Печерская Лавра УПЦ МП Православная церковь Украины Эдуард Успенский Митрополит Епифаний ПЦУ Православная церковь в Украине Война России против Украины

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