«Это историческое событие». Как киевляне отреагировали на первое рождественское богослужение ПЦУ в Киево-Печерской лавре — видео 7 января, 17:31 Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний впервые провел рождественскую службу в Успенском соборе (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

Рождество 7 января 2023 стало историческим днем для украинской религиозной жизни. В этот день предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний впервые провел рождественскую службу в Успенском соборе — главном соборном храме Киево-Печерской лавры, которым десятилетиями пользовалась УПЦ Московского патриархата.

Киевляне, пришедшие послушать праздничное богослужение, поделились эмоциями с NV.



7 января впервые в истории митрополит ПЦУ Епифаний совершил рождественскую литургию в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. На службу пришло настолько много людей, что некоторым не хватило места внутри Успенского собора. За богослужением следило 3000 правоохранителей.

Видео дня

В Госэтнополитике считают, что ПЦУ сможет проводить богослужения в Киево-Печерской лавре и после рождественской службы в Успенском соборе.

О том, что служба ПЦУ будет проводиться в главном соборном храме Киево-Печерской лавры, сообщили 4 января.

Этому предшествовало то, что с 1 января заповедник Киево-Печерская лавра приостановил соглашения с УПЦ МП об аренде Успенского собора и Трапезной церкви на территории Верхней Лавры.

Однако в УПЦ (МП) заявили, что имеют право дальше пользоваться храмами Киево-Печерской лавры, и подали в суд.