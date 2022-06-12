Митрополит Епифаний: Мы сумеем начать диалог с УПЦ МП, когда Москва начнет на них еще больше давить 12 июня, 12:13 Цей матеріал також доступний українською Глава ПЦУ Епифаний (Фото:Александр Медведев/НВ)

Православной церкви Украины удастся начать диалог с УПЦ МП, когда Москва станет больше давить на последнюю. Об этом глава ПЦУ митрополит Епифаний сказал в интервью НВ.

На вопрос, получал ли он от представителей УПЦ, среди которых много тех, кто хотел бы отделения от РПЦ, после Собора сигналы готовности к диалогу, Епифаний ответил, что такие желающие есть.

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По его словам, ПЦУ призвала УПЦ к диалогу, но при условии, что там не будут ставить ультиматумы, потому что «сам диалог предполагает, что нужно начинать с чистого листа».

«Есть архиереи, есть духовенство, с которым мы поддерживаем контакт, и я верю, что в будущем это перерастет во что-то большее. Мы сумеем начать диалог, особенно когда Москва начнет на них еще больше давить. Мы уже видим шантаж со стороны РПЦ, когда они забрали крымские епархии от УПЦ, создав там крымскую митрополию во главе с митрополитом Лазарем, а он до сих пор — член священного Синода УПЦ МП. Это четкий знак к УПЦ, что они не должны удаляться», — заявил Епифаний НВ.

Предстоятель ПЦУ добавил: если они будут удаляться, «то дальше будут аннексированы донецкие и луганские епархии, а также епархии недавно оккупированных территорий».

Можно наблюдать за борьбой сил в УПЦ, но, по его словам, остается «активное» меньшинство, которое «стремится оставаться частью РПЦ».

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину глава российской православной церкви и приспешник Владимира Путина патриарх Кирилл (Владимир Гундяев) фактически поддержал агрессию России и благословил российских военных на убийство украинцев.

Сотни священников УПЦ (МП) потребовали отдать Кирилла под церковный суд из-за его позиции. По состоянию на апрель священнослужители собрали более 400 подписей под соответствующим призывом.

27 мая Собор УПЦ (московского патриархата) объявил о полной самостоятельности и независимости от российской церкви и выразил несогласие с позицией Гундяева. Собор осудил войну и призвал власти Украины и России «продолжать переговорный процесс и поиск сильного и разумного слова, которое смогло бы остановить кровопролитие».

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний после этого заявил, что «независимость и самостоятельность в управлении» УПЦ (МП) была провозглашена в 1990 году и «де-факто связь УПЦ с Москвой остается».

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