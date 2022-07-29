«Рашизм ждет международный суд». Эпифаний отреагировал на обстрел войсками РФ колонии в Еленовке

29 июля, 16:49
Эпифаний (Фото:Митрополит Эпифаний/Facebook)

Эпифаний (Фото:Митрополит Эпифаний/Facebook)

Предстоятель ПЦУ Эпифаний, комментируя обстрел войсками РФ колонии в Еленовке, заявил, что рашизм ждет международный суд в Гааге.

«Рашизм ждет международный суд в Гааге и новый Нюрнберг! Зло должно быть осуждено», — написал он в Twitter.

По его словам, издевательство, пытки, убийство пленных украинских военных российскими душегубами — новое доказательство того, что идеология «русского мира» должна быть запрещена, как запрещены нацизм и большевизм.

Видео дня
https://twitter.com/Epifaniy/status/1552988940671635456?fbclid=IwAR1mdCeuUwaoRKNCcEC4wDxqy28QbTc2Y1hRBJLwyRSj467ezaQp4Jx-YSg

Генштаб заявил, что российские войска осуществили прицельный умышленный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в населенном пункте Еленовка, Донецкой области, где содержались в том числе и украинские пленные.

Российские оккупанты обвинили ВСУ в «ударе с HIMARS по колонии», в результате чего погибли 53 украинских военнопленных.

В Еленовке расположена колония № 120, где войска РФ удерживают в плену украинских защитников, в том числе бойцов полка Азов.

https://www.youtube.com/watch?v=4wBSOO3tPfw&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Оленовка Митрополит Епифаний Война России против Украины

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