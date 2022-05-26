Предстоятель ПЦУ Епифаний призвал вселенского патриарха лишить главу РПЦ Кирилла престола

26 мая, 13:04
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Епифаний подчеркнул, что глава РПЦ руководствуется фашистской идеологией «русского мира» (Фото:patriarchia.ru)

Епифаний подчеркнул, что глава РПЦ руководствуется фашистской идеологией «русского мира» (Фото:patriarchia.ru)

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний призвал вселенского патриарха Варфоломия лишить главу РПЦ Кирилла престола за поддержку военной агрессии РФ.

Война России против Украины — главные события 26 мая

Об этом он сообщил в четверг, 26 мая, на своей странице в Facebook.

По словам Епифания, глава РПЦ руководствуется фашистской идеологией так называемого «русского мира», завернутой «в блестящую фофудию проповедей».

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«Соответственно, Кирилл Гундяев как сотворец и пропагандист „русского мира“ должен подлежать осуждению, если не отречется от этой ереси и не обнаружит плодов покаяния. Именно поэтому я обращался к предстоятелям других поместных церквей с просьбой от всей полноты православия осудить слова и действия московского патриарха Кирилла, который с амвона поддерживает кровопролитную войну против Украины. Не может ведь держать чашу с евхаристией и пастырский жезл тот, чьи руки — в крови жертв российской армии, которую он, русский патриарх, благословил на эту бойню», — подчеркнул он.

https://www.youtube.com/embed/VY_ogUBZqY0

В связи с этим Архиерейский собор ПЦУ обратился к вселенскому патриарху и предстоятелям поместных автокефальных церквей с просьбой осудить духовные преступления Гундяева и лишить его престола, в частности на основании распространения еретического этнофилетического учения о «русском мире», и создание епархий РПЦ внутри Александрийского патриархата.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Религия РПЦ Патриарх Кирилл Российская пропаганда Вселенский патриарх Митрополит Епифаний ПЦУ Война России против Украины

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