Предстоятель ПЦУ Епифаний призвал вселенского патриарха лишить главу РПЦ Кирилла престола 26 мая, 13:04 Цей матеріал також доступний українською Епифаний подчеркнул, что глава РПЦ руководствуется фашистской идеологией «русского мира» (Фото:patriarchia.ru)

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний призвал вселенского патриарха Варфоломия лишить главу РПЦ Кирилла престола за поддержку военной агрессии РФ.

Война России против Украины — главные события 26 мая

Об этом он сообщил в четверг, 26 мая, на своей странице в Facebook.

По словам Епифания, глава РПЦ руководствуется фашистской идеологией так называемого «русского мира», завернутой «в блестящую фофудию проповедей».

Видео дня

«Соответственно, Кирилл Гундяев как сотворец и пропагандист „русского мира“ должен подлежать осуждению, если не отречется от этой ереси и не обнаружит плодов покаяния. Именно поэтому я обращался к предстоятелям других поместных церквей с просьбой от всей полноты православия осудить слова и действия московского патриарха Кирилла, который с амвона поддерживает кровопролитную войну против Украины. Не может ведь держать чашу с евхаристией и пастырский жезл тот, чьи руки — в крови жертв российской армии, которую он, русский патриарх, благословил на эту бойню», — подчеркнул он.

В связи с этим Архиерейский собор ПЦУ обратился к вселенскому патриарху и предстоятелям поместных автокефальных церквей с просьбой осудить духовные преступления Гундяева и лишить его престола, в частности на основании распространения еретического этнофилетического учения о «русском мире», и создание епархий РПЦ внутри Александрийского патриархата.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.