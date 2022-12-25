«Свет всегда побеждает тьму». Эпифаний поздравил украинцев с Рождеством

25 декабря, 15:09
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Предстоятель ПЦУ митрополит Эпифаний поздравил украинцев с Рождеством (Фото:Митрополит Эпифаний / Facebook)

Предстоятель ПЦУ митрополит Эпифаний поздравил украинцев с Рождеством (Фото:Митрополит Эпифаний / Facebook)

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Эпифаний поздравил с Рождеством украинцев, празднующих его по григорианскому календарю

Поздравление Эпифаний опубликовал на своей странице в Facebook.

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«Сердечно поздравляю наших братьев и сестер из других Поместных Православных Церквей, христиан латинского обряда, а также всех украинцев, празднующих сегодня событие Рождества Христова, с этим светлым и радостным праздником», — говорится в поздравительном посте.

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Эпифаний упомянул о войне России против Украины.

«Сын Божий стал Сыном Человеческим, чтобы детей человеческих сделать детьми Божьими. Спаситель учил нас любить друг друга. Он приносит мир на землю. Но, к сожалению, грех братоубийства и человеконенавистничество до сих пор продолжают существовать. Но событие Рождества Христова уверяет нас в том, что свет всегда побеждает тьму. Рожденный Сын Божий возвестил человечеству, что земная жизнь — это ступень к жизни вечной, и это помогает нам преодолевать жизненные вызовы и испытания, стремясь к победе над злом, добра и справедливого мира», — подчеркнул Эпифаний.

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Он призвал украинцев на Рождество молиться о мире.

«Именно за это — наши особые молитвы сегодня к Несущему мир. Мир внутренний и мир внешний — это самое дорогое и ценное достояние людей на земле, к которому стремятся все сознательные люди, дети Божьи. Событие Рождества Христова объединяет людей во всем мире в этих светлых стремлениях. Да укрепит Господь всех нас в добром душевном и телесном здоровье и предоставит нам Свою благодатную помощь на добрые дела, ради победы над злом», — пожелал предстоятель ПЦУ.

https://www.facebook.com/epifaniy/posts/pfbid0eiYtnuBLTY1XLeoHGf4hEWwMNPxLEiU2cCriyB7suos8sKiHz7PZDXeYXhLBASoFl
Редактор: София Лазарова

Теги:   Православная церковь Украины Рождество Рождественский сочельник Митрополит Епифаний ПЦУ Война России против Украины

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